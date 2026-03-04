Micro-Folie, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Micro-Folie Mercredi 15 avril, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Flavie propose aux participants de réaliser une œuvre en collage à partir de matériaux de récupération (papiers, emballages, images…).

A partir de 6 ans.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Collage avec des matériaux recyclés Atelier