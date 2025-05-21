90 ans de l’AOC Arbois rue du vieil hôpital Arbois
90 ans de l’AOC Arbois rue du vieil hôpital Arbois samedi 18 juillet 2026.
Arbois
90 ans de l’AOC Arbois
rue du vieil hôpital Square Sarret de Grozon Arbois Jura
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 01:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Cap sur Arbois pour célébrer les 90 ans de l’AOC Arbois dans une ambiance aussi festive que conviviale !
> Rue de Bourgogne: la soirée débute par un apéritif offert, histoire de lancer les festivités en douceur.
>Square Sarret de Grozon, place à un grand banquet façon guinguette grandes tablées, bonne humeur et musique live pour accompagner la soirée.
Les vins seront proposés à la vente tout au long de l’événement, parfait pour découvrir (ou redécouvrir) toute la richesse des cuvées d’Arbois à votre rythme. Et pour marquer le coup, une édition limitée de verres sera disponible sur place le souvenir idéal à ramener chez soi.
>21h: Concert La Gâpette chansons festives
Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, La Gâpette sublime des textes citoyens, bien souvent graves, portés par une enveloppe musicale festive à la riche instrumentation.
Tous liés de près ou de loin à l’univers du bistrot, les 6 membres de La Gâpette n’hésitent pas à revêtir leur habit de Barmanologue et installer leur comptoir sur lequel ils servent humanité et générosité
Un rendez-vous pensé pour partager, rencontrer, goûter… et simplement passer un bon moment ensemble.
Créée parmi les toutes premières appellations françaises, l’AOC Arbois occupe une place particulière dans l’histoire du vin. Elle fait en effet partie du tout premier décret de l’INAO, daté du 15 mai 1936. Une reconnaissance précoce qui témoigne du savoir-faire et de l’identité forte du vignoble arboisien depuis près d’un siècle. .
rue du vieil hôpital Square Sarret de Grozon Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 26 14 contact@jura-vins.com
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English : 90 ans de l’AOC Arbois
L’événement 90 ans de l’AOC Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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