Informations pratiques

Sancey

90 ANS DE L’UMS

Le Patronage Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:30:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Concert pour les 90 ans de l’Union Musicale Sancey .

Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 53 65 53 secretaire.ums@gmail.com

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English : 90 ANS DE L’UMS

L’événement 90 ANS DE L’UMS Sancey a été mis à jour le 2026-07-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE