AGENDA · Sancey
90 ANS DE L’UMS Sancey
samedi 28 novembre 2026 · Sancey
Informations pratiques
Sancey
90 ANS DE L’UMS
Le Patronage Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:30:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Concert pour les 90 ans de l’Union Musicale Sancey .
Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 53 65 53 secretaire.ums@gmail.com
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English : 90 ANS DE L’UMS
L’événement 90 ANS DE L’UMS Sancey a été mis à jour le 2026-07-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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