96e Salon des Annonciades Chapelle des Annonciades Pontarlier

Pontarlier

96e Salon des Annonciades

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Organisé par l’association Les Amis du Musée de Pontarlier .

Vitrine de l’art comtois contemporain depuis 1924, le Salon des Annonciades,plus ancien salon artistique de Franche-Comté, poursuit inlassablement son but d’exposer de jeunes talents ainsi que des artistes confirmés. .

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : 96e Salon des Annonciades

L’événement 96e Salon des Annonciades Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS