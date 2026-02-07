Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

96e Salon des Annonciades Chapelle des Annonciades Pontarlier

96e Salon des Annonciades Chapelle des Annonciades Pontarlier samedi 27 juin 2026.

Lieu : Chapelle des Annonciades

Adresse : 69 Rue de la République

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

96e Salon des Annonciades

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Organisé par l’association Les Amis du Musée de Pontarlier .
Vitrine de l’art comtois contemporain depuis 1924, le Salon des Annonciades,plus ancien salon artistique de Franche-Comté, poursuit inlassablement son but d’exposer de jeunes talents ainsi que des artistes confirmés.   .

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12  contact@admdp.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 96e Salon des Annonciades

L’événement 96e Salon des Annonciades Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)