96e Salon des Annonciades Chapelle des Annonciades Pontarlier
96e Salon des Annonciades Chapelle des Annonciades Pontarlier samedi 27 juin 2026.
Pontarlier
96e Salon des Annonciades
Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Organisé par l’association Les Amis du Musée de Pontarlier .
Vitrine de l’art comtois contemporain depuis 1924, le Salon des Annonciades,plus ancien salon artistique de Franche-Comté, poursuit inlassablement son but d’exposer de jeunes talents ainsi que des artistes confirmés. .
Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : 96e Salon des Annonciades
L’événement 96e Salon des Annonciades Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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