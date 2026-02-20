99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker Castillonnès
99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker Castillonnès jeudi 14 mai 2026.
99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker
Salle de Carbonnier Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Exposition de 99 déclinaisons artistiques diverses sur le thème chromatique d’une vie: Josephine Baker .
Exposition de 99 déclinaisons artistiques diverses sur le thème chromatique d’une vie: Joséphine Baker .
Ce défi artistique est un projet collectif initié par l’association Radh’Art qui invite les artistes présents à créer une œuvre autour du thème choisi, chacun avec sa sensibilité et son propre langage pour aboutir à cette grande exposition d’art.
Parallèlement à l’exposition
– Jeudi 14 mai de 16h à 18h représentation de la pièce de théâtre Brialy & Baker à la salle des Fontaines de Castillonnès (route d’Issigeac).
Pièce écrite et interprétée par Clair Jaz et Franck Le Hen. Mise en scène de Coralie Baroux.
– Samedi 16 mai présentation d’écrits littéraires et échanges autours d’œuvres et de leurs auteurs, à la salle Carbonnier, dans une ambiance musicale. .
Salle de Carbonnier Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 21 04 asso.radhart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker
Exhibition of 99 different artistic variations on the theme Chromatics of a life: Josephine Baker .
L’événement 99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker Castillonnès a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Coeur de Bastides