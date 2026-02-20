99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker Castillonnès

99 déclinaisons Chromatiques d’une vie Joséphine Baker

Exposition de 99 déclinaisons artistiques diverses sur le thème chromatique d’une vie: Josephine Baker .

Ce défi artistique est un projet collectif initié par l’association Radh’Art qui invite les artistes présents à créer une œuvre autour du thème choisi, chacun avec sa sensibilité et son propre langage pour aboutir à cette grande exposition d’art.

Parallèlement à l’exposition

– Jeudi 14 mai de 16h à 18h représentation de la pièce de théâtre Brialy & Baker à la salle des Fontaines de Castillonnès (route d’Issigeac).

Pièce écrite et interprétée par Clair Jaz et Franck Le Hen. Mise en scène de Coralie Baroux.

– Samedi 16 mai présentation d’écrits littéraires et échanges autours d’œuvres et de leurs auteurs, à la salle Carbonnier, dans une ambiance musicale. .

Salle de Carbonnier Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 21 04 asso.radhart@gmail.com

Exhibition of 99 different artistic variations on the theme Chromatics of a life: Josephine Baker .

