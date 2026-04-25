Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Les Fleurs du Manguiers (2025 1h39 VO Malais), drame de Akio Fujimoto

Romeria (2025 1h55 VO Catalan), drame de Carla Simón

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h

Buffet offert entre les 2 films.

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Les Fleurs du Manguiers (2025 1h39 VO Malais), drame de Akio Fujimoto avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin

Dans l’espoir de retrouver leur famille dispersée, Shafi, 4 ans, et sa sœur Somira, 9 ans, quittent un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie. Guidés par leur regard d’enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse.

Romeria (2025 1h55 VO Catalan), drame de Carla Simón avec Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa

Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle.

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening of 2 foreign-language films.

Les Fleurs du Manguiers (2025 1h39 VO Malay), drama by Akio Fujimoto

Romeria (2025 1h55 VO Catalan), drama by Carla Simón

1st film at 6.30pm and 2nd film at 9pm

Buffet served between the 2 films.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Bastides