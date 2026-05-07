Castillonnès

Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion de la fête nationale, l’équipe du comité des fêtes de Castillonnès vous attend nombreux pour une soirée conviviale et festive avec repas, soirée dansante avec DJ Jon May et feux d’artifice à 23h.

N’oubliez pas de vous inscrire au préalable pour le repas et amenez vos couverts.

À l’occasion de la fête nationale, l’équipe du comité des fêtes de Castillonnès vous attend nombreux pour une soirée conviviale et festive avec repas, soirée dansante avec DJ Jon May et feux d’artifice à 23h.

N’oubliez pas de vous inscrire au préalable pour le repas et amenez vos assiettes et couverts. .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 64 46 34 cdfetescasti@gmail.com

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English : Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices

To celebrate the Fête Nationale, the Castillonnès Comité des Fêtes team looks forward to welcoming you to a convivial and festive evening with a meal, dancing with DJ Jon May and fireworks at 11pm.

Don’t forget to register in advance for the meal, and bring your own cutlery.

L’événement Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices Castillonnès a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides