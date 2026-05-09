Castillonnès

Les vide-greniers de la bastide

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez chiner sur la place des cornières de Castillonnès !

Bonnes affaires et bonne humeur seront au rendez-vous !

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Bonnes affaires et bonne humeur seront au rendez-vous ! .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54 castifestival.v.g@gmail.com

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English : Les vide-greniers de la bastide

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L’événement Les vide-greniers de la bastide Castillonnès a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides