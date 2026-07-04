Soirée cinéma au clair de lune Castillonnès
jeudi 13 août 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Soirée cinéma au clair de lune
Cours de la mairie Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 22:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Festival de cinéma en plein air organisé en partenariat avec les cinémas du réseau Ecrans 47.
Retrouvez la magie du cinéma au grand air avec des films familiaux projetés sur grand écran dans des sites remarquables du Lot et Garonne.
Début de la projection à la tombée de la nuit.
Repli à Ciné 4 en cas de mauvais temps.
Programmation en cours, restez connectés ! .
Cours de la mairie Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée cinéma au clair de lune
L’événement Soirée cinéma au clair de lune Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Bastides
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