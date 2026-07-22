Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Soirée autour de 2 films en versions étrangères

D’où vient le vent (2026 1h40 VO Arabe)

La dernière séance (2026 1h52 VO indienne)

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h

Buffet offert entre les 2 films.

Soirée autour de 2 films en versions étrangères

D’où vient le vent (2026 1h40 VO Arabe), comédie dramatique de Amel Guellaty.

À Tunis, Alyssa et Mehdi, deux amis d’une vingtaine d’année, rêvent d’opportunités dans un pays traversé par des tensions sociales et politiques . Quand Alyssa découvre un concours d’art dont le prix est une résidence artistique à l’étranger, elle décide d’y inscrire Mehdi. Seul obstacle le concours se tient à Djerba, à plus de 500 km.

La dernière séance (2026 1h52 VO indienne), drame de Pan Nalin.

En 2010, dans l’Inde rurale, Samay, 9 ans, découvre le cinéma et en tombe éperdument amoureux. Grâce à son amitié secrète avec le projectionniste du village, il vit sa passion depuis la cabine de projection …

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening featuring two films in their original foreign-language versions:

Where the Wind Blows (2026 1h40 Original Arabic Version)

The Last Screening (2026 1h52 Indian original version)

First film at 6:30 p.m. and second film at 9:00 p.m.

A complimentary buffet will be served between the two films.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur de Bastides