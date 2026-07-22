Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès
vendredi 28 août 2026 · Place Jasmin · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Soirée Cinéma d’Ailleurs
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Soirée autour de 2 films en versions étrangères
D’où vient le vent (2026 1h40 VO Arabe)
La dernière séance (2026 1h52 VO indienne)
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h
Buffet offert entre les 2 films.
Soirée autour de 2 films en versions étrangères
D’où vient le vent (2026 1h40 VO Arabe), comédie dramatique de Amel Guellaty.
À Tunis, Alyssa et Mehdi, deux amis d’une vingtaine d’année, rêvent d’opportunités dans un pays traversé par des tensions sociales et politiques . Quand Alyssa découvre un concours d’art dont le prix est une résidence artistique à l’étranger, elle décide d’y inscrire Mehdi. Seul obstacle le concours se tient à Djerba, à plus de 500 km.
La dernière séance (2026 1h52 VO indienne), drame de Pan Nalin.
En 2010, dans l’Inde rurale, Samay, 9 ans, découvre le cinéma et en tombe éperdument amoureux. Grâce à son amitié secrète avec le projectionniste du village, il vit sa passion depuis la cabine de projection …
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.
Buffet offert entre les deux films. .
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14
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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs
An evening featuring two films in their original foreign-language versions:
Where the Wind Blows (2026 1h40 Original Arabic Version)
The Last Screening (2026 1h52 Indian original version)
First film at 6:30 p.m. and second film at 9:00 p.m.
A complimentary buffet will be served between the two films.
L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur de Bastides
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