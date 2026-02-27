Festival De La Plume à la Toile Entre Littérature et Cinéma Castillonnès
Festival De La Plume à la Toile Entre Littérature et Cinéma
Ciné 4 Castillonnès & Halle de Villeréal Castillonnès Lot-et-Garonne
Le festival De la Plume à la Toile est de retour !
Du 19 au 21 août, les bastides de Castillonnès et Villeréal deviendront le cœur battant d’un dialogue rare entre 2 arts la littérature et le cinéma.
Le principe
17h > projection d’un film ou documentaire adapté d’un livre au Ciné 4 de Castillonnès.
19h > rencontre- conférence sous la halle de Villeréal en présence de l’auteur.
La programmation et les invités de cette édition 2026 seront communiqués au mois de mai.
Ciné 4 Castillonnès & Halle de Villeréal Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 05 02 79
