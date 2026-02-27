Festival De La Plume à la Toile Entre Littérature et Cinéma Castillonnès

Festival De La Plume à la Toile Entre Littérature et Cinéma

Ciné 4 Castillonnès & Halle de Villeréal Castillonnès Lot-et-Garonne

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-21

Le festival De la Plume à la Toile est de retour !

Du 19 au 21 août, les bastides de Castillonnès et Villeréal deviendront le cœur battant d’un dialogue rare entre 2 arts la littérature et le cinéma.

Le principe

17h > projection d’un film ou documentaire adapté d’un livre au Ciné 4 de Castillonnès.

19h > rencontre- conférence sous la halle de Villeréal en présence de l’auteur.

La programmation et les invités de cette édition 2026 seront communiqués au mois de mai.

Ciné 4 Castillonnès & Halle de Villeréal Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 05 02 79

