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Les vide-greniers de la bastide Castillonnès

Les vide-greniers de la bastide Castillonnès

Les vide-greniers de la bastide Castillonnès dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place des Cornières

Ville : 47330 Castillonnès

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Castillonnès

Les vide-greniers de la bastide

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez chiner sur la place des cornières de Castillonnès !
Bonnes affaires et bonne humeur seront au rendez-vous !
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Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54  castifestival.v.g@gmail.com

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English : Les vide-greniers de la bastide

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L’événement Les vide-greniers de la bastide Castillonnès a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides

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