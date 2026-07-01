Visite du tumulus de Castillonnès, Tumulus de la Ferrette, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Tumulus de la Ferrette · Castillonnès
Informations pratiques
Visite du tumulus de Castillonnès 19 et 20 septembre Tumulus de la Ferrette Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les origines du tumulus demeurent incertaines. Il pourrait dater de l’âge du Fer, de la période romaine ou encore correspondre à une motte médiévale.
Le parc qui entoure le tumulus est ouvert à la promenade et invite à la découverte de ce site chargé de mystère.
Tumulus de la Ferrette Route d’Issigeac, 47330 Castillonnes Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 553368049 L’ancien tumulus de la Ferrette, ou de l’Age de Fer, la période romaine ou des temps médieval. Parking en face à côté de la piscine.
Les origines du tumulus sont inconnu: ou de la période de l’age de fer, romaine ou comme motte mediéval. Le parc aurour du tumulus est ouvert pour des promenades.
©Richard Bogg
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