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Visite du tumulus de Castillonnès, Tumulus de la Ferrette, Castillonnès

samedi 19 septembre 2026 · Tumulus de la Ferrette · Castillonnès

Visite du tumulus de Castillonnès, Tumulus de la Ferrette, Castillonnès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tumulus de la Ferrette
Adresse
Route d'Issigeac, 47330 Castillonnes
Ville
47330 Castillonnès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite du tumulus de Castillonnès 19 et 20 septembre Tumulus de la Ferrette Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les origines du tumulus demeurent incertaines. Il pourrait dater de l’âge du Fer, de la période romaine ou encore correspondre à une motte médiévale.
Le parc qui entoure le tumulus est ouvert à la promenade et invite à la découverte de ce site chargé de mystère.

Tumulus de la Ferrette Route d’Issigeac, 47330 Castillonnes Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 553368049 L’ancien tumulus de la Ferrette, ou de l’Age de Fer, la période romaine ou des temps médieval. Parking en face à côté de la piscine.
Les origines du tumulus sont inconnu: ou de la période de l’age de fer, romaine ou comme motte mediéval. Le parc aurour du tumulus est ouvert pour des promenades.

©Richard Bogg

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