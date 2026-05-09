Les vide-greniers de la bastide Castillonnès
Les vide-greniers de la bastide Castillonnès dimanche 23 août 2026.
Castillonnès
Les vide-greniers de la bastide
Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 15:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez chiner sur la place des cornières de Castillonnès !
Bonnes affaires et bonne humeur seront au rendez-vous !
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Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54 castifestival.v.g@gmail.com
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English : Les vide-greniers de la bastide
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L’événement Les vide-greniers de la bastide Castillonnès a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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