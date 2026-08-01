Atelier Cosmétique au Naturel Savonnerie Soleil de Mai Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Atelier Cosmétique au Naturel

Savonnerie Soleil de Mai 3 avenue de l’hirondelle Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Confectionnez votre baume de soin au naturel !

Venez participer à un atelier de fabrication d’un baume cosmétique aux ingrédients naturels et Bio.

Sur réservation.

Confectionnez votre baume de soin au naturel !

Venez participer à un atelier de fabrication d’un baume cosmétique aux ingrédients naturels et Bio. Vous apprendrez la méthode de fabrication, les différents ingrédients possibles d’utiliser, les vertus des ingrédients. Puis, vous formulerez et fabriquerez votre baume de soin personnalisé baume pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, baume du sportif …

Vous repartirez avec votre création et des connaissances pour pouvoir refaire un baume chez vous en toute sécurité.

Sur réservation. .

Savonnerie Soleil de Mai 3 avenue de l’hirondelle Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 63 04 07 savonnerie@soleil-de-mai.fr

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English : Atelier Cosmétique au Naturel

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Come join us for a workshop on making a cosmetic balm with natural and organic ingredients.

Reservations required.

L’événement Atelier Cosmétique au Naturel Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Coeur de Bastides