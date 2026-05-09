Castillonnès

Marché artisanal

Place de la Mairie Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Découvrez les artisans, artistes et créateurs de la région réunis au cœur de la Bastide.

Une vingtaine exposants professionnels vous présenteront leur savoir-faire et leurs créations.

Des animations graviteront autour du marché exposition voitures anciennes, animation musicale, jeux enfants …

Découvrez les artisans, artistes et créateurs de la région réunis au cœur de la Bastide.

Une vingtaine exposants professionnels vous présenteront leur savoir-faire et leurs créations.

Des animations graviteront autour du marché exposition de voitures anciennes, animation musicale, jeux pour enfants … .

Place de la Mairie Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 50 86 84

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English : Marché artisanal

Discover the region’s craftsmen, artists and creators gathered in the heart of the Bastide.

Some twenty professional exhibitors will be showcasing their skills and creations.

The market will be accompanied by a variety of activities, including an exhibition of vintage cars, musical entertainment and children’s games…

L’événement Marché artisanal Castillonnès a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides