Informations pratiques

Castillonnès

Exposition de voitures anciennes

Place Jasmin Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Exposition de voitures anciennes et de prestige au cœur de la bastide.

Exposition de voitures anciennes et de prestige au cœur de la bastide. .

Place Jasmin Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ucacc.castillonnes@gmail.com

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English : Exposition de voitures anciennes

Exhibition of classic and luxury cars in the heart of the bastide.

L’événement Exposition de voitures anciennes Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Bastides