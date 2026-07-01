Exposition de voitures anciennes Castillonnès
dimanche 19 juillet 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Exposition de voitures anciennes
Place Jasmin Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Exposition de voitures anciennes et de prestige au cœur de la bastide.
Exposition de voitures anciennes et de prestige au cœur de la bastide. .
Place Jasmin Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ucacc.castillonnes@gmail.com
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English : Exposition de voitures anciennes
Exhibition of classic and luxury cars in the heart of the bastide.
L’événement Exposition de voitures anciennes Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Bastides
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