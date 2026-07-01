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AGENDA · Castillonnès

Exposition de voitures anciennes Castillonnès

dimanche 19 juillet 2026 · Castillonnès

Exposition de voitures anciennes Castillonnès

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Jasmin
Ville
47330 Castillonnès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Castillonnès

Exposition de voitures anciennes

Place Jasmin Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Exposition de voitures anciennes et de prestige au cœur de la bastide.
Exposition de voitures anciennes et de prestige au cœur de la bastide.   .

Place Jasmin Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   ucacc.castillonnes@gmail.com

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English : Exposition de voitures anciennes

Exhibition of classic and luxury cars in the heart of the bastide.

L’événement Exposition de voitures anciennes Castillonnès a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Bastides

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