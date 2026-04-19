Festival Rythme & Jazz Castillonnès
Festival Rythme & Jazz Castillonnès vendredi 3 juillet 2026.
Castillonnès
Festival Rythme & Jazz
Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Les 3 et 4 juillet 2026, le festival Rythme et Jazz s’installe pour la 2ème année au cœur de Castillonnès, avec des concerts gratuits, des têtes d’affiche et une ambiance festive !
Le programmation est en cours d’élaboration, restez connectés ! .
Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54 castifestival.reservations@gmail.com
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English : Festival Rythme & Jazz
L’événement Festival Rythme & Jazz Castillonnès a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides
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