Castillonnès

Festival Rythme & Jazz

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Les 3 et 4 juillet 2026, le festival Rythme et Jazz s’installe pour la 2ème année au cœur de Castillonnès, avec des concerts gratuits, des têtes d’affiche et une ambiance festive !

Le programmation est en cours d’élaboration, restez connectés ! .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54 castifestival.reservations@gmail.com

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English : Festival Rythme & Jazz

L’événement Festival Rythme & Jazz Castillonnès a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides