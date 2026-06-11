Soirées gourmandes de Castillonnès Castillonnès

Castillonnès

Soirées gourmandes de Castillonnès

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Les restaurateurs ainsi que les artisans de bouche du canton de Castillonnès vous régaleront à travers un large choix de spécialités gourmandes diverses et variées . Des tables seront installées sur la place des Cornière et une animation musicale agrémentera la soirée. Pensez à apportez vos couverts

Les restaurateurs ainsi que les artisans de bouche du canton de Castillonnès vous donnent rendez-vous au cœur de la bastide de Castillonnès !

Ils vous régaleront à travers un large choix de spécialités gourmandes diverses et variées.

Des tables seront installées sur la place des Cornière et une animation musicale (*) agrémentera la soirée. Pensez à apportez vos assiettes couverts.

(*) Programmation

Dimanche 5 juillet > Chantal Guerzoni (blues, rock, soul)

Dimanche 12 juillet Nostalgie 80 (variété)

Dimanche 19 juillet Pop Chords (pop anglo saxonne)

Dimanche 26 juillet Boot Hill (shufflle blues & rock’n’roll)

Dimanche 2 août Nostalgie 80 (variété)

Dimanche 9 août Les Brigadiers (variété française et anglo saxonne)

Dimanche 16 août Pop Chords (pop anglo saxonne)

Dimanche 23 août The Radio (rock & blues anglo saxon.

Dimanche 30 août Sax In The City (reprises standards .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ucacc.castillonnes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées gourmandes de Castillonnès

The restaurant owners as well as the craftsmen of the canton of Castillonnès will treat you with a large choice of various gourmet specialities. Tables will be set up on the Place des Cornières and musical entertainment will enhance the evening. Remember to bring your cutlery

L’événement Soirées gourmandes de Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Coeur de Bastides