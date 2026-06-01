Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Cocotte (2026 1h37 VO Hongrois), aventure, drame de György Pálfi.

Les Gouteuse d’Hitler (2026 2h03 VO Allemand), biopic, drame historique de Silvio Soldini.

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h

Buffet offert entre les 2 films.

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Cocotte (2026 1h37 VO Hongrois), aventure, drame de György Pálfi.

Et si l’héroïne était une poule ? Échappée d’un élevage industriel, elle trouve refuge dans la cour d’un restaurant en ruine. Là, elle découvre l’amour, défie la loi du bec et se bat pour protéger ses œufs. Sa quête, tendre et ironique, résonne avec les combats silencieux et petits arrangements de la vie humaine.

Les Goûteuse d’Hitler (2026 2h03 VO Allemand), biopic, drame historique de Silvio Soldini.

Durant la 2nde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. 3 fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière…

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening of 2 foreign-language films.

Cocotte (2026 1h37 VO Hungarian), adventure, drama by György Pálfi.

Les Gouteuse d’Hitler (2026 2h03 VO German), biopic, historical drama by Silvio Soldini.

1st film at 6:30pm and 2nd film at 9pm

Buffet served between the 2 films.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides