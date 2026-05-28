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9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle

9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle

9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle dimanche 30 août 2026.

Adresse : OSAPAM rue des remparts

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Melle

9ème brocante vide greniers de l’ASPM

OSAPAM rue des remparts Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Organisée par l’ASPM
Tarifs en fonction
– sans véhicule 2 € le mètre linéaire
– avec véhicule forfait de 5 € + 2 € le mètre linéaire (5 mètres minimum)
stands refusés vente d’animaux et vente d’alimentations   .

OSAPAM rue des remparts Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 19 57 84  pat.baudry79@gmail.com

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English : 9ème brocante vide greniers de l’ASPM

L’événement 9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pays Mellois

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