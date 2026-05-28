9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle
9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle dimanche 30 août 2026.
Melle
9ème brocante vide greniers de l’ASPM
OSAPAM rue des remparts Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Organisée par l’ASPM
Tarifs en fonction
– sans véhicule 2 € le mètre linéaire
– avec véhicule forfait de 5 € + 2 € le mètre linéaire (5 mètres minimum)
stands refusés vente d’animaux et vente d’alimentations .
OSAPAM rue des remparts Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 19 57 84 pat.baudry79@gmail.com
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English : 9ème brocante vide greniers de l’ASPM
L’événement 9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pays Mellois
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