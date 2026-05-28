Melle

9ème brocante vide greniers de l’ASPM

OSAPAM rue des remparts Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Organisée par l’ASPM

Tarifs en fonction

– sans véhicule 2 € le mètre linéaire

– avec véhicule forfait de 5 € + 2 € le mètre linéaire (5 mètres minimum)

stands refusés vente d’animaux et vente d’alimentations .

OSAPAM rue des remparts Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 19 57 84 pat.baudry79@gmail.com

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English : 9ème brocante vide greniers de l’ASPM

L’événement 9ème brocante vide greniers de l’ASPM Melle a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pays Mellois