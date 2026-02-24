Nuit de la chauve-souris aux Mines d’Argent Melle
Rue Pré du Gué Melle Deux-Sèvres
Venez découvrir les mystérieuses chauves-souris qui fréquentent les Mines d’Argent et leur site Natura 2000 avec la ville de Melle.
RDV à 20h30 aux Mines d’Argent des Rois Francs à Melle. .
Rue Pré du Gué Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 45 emilien.brabant@dsne.org
