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Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle

Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle

Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle samedi 29 août 2026.

Lieu : Rue du Pont

Adresse : Autour de l'Eglise Saint-Hilaire

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Melle

Nuit de Saint-Hilaire

Rue du Pont Autour de l’Eglise Saint-Hilaire Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Visite, concert et feu d’artifice
16h Visite de L’Église Saint-Hilaire
17h Concert Michel Macias & Fouad Achkir
18h30 Concert Jazz combo box
20h Concert ‘Ndiaz ‘Ndiaz
21h30 Concert ERIK Truffaz & Antonio Lizana New Sketches
of Spain
23h Feu d’artifice   .

Rue du Pont Autour de l’Eglise Saint-Hilaire Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   nat@larondedesjurons.org

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English : Nuit de Saint-Hilaire

L’événement Nuit de Saint-Hilaire Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois

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