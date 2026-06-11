Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle samedi 29 août 2026.

Melle

Nuit de Saint-Hilaire

Rue du Pont Autour de l’Eglise Saint-Hilaire Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Visite, concert et feu d’artifice

16h Visite de L’Église Saint-Hilaire

17h Concert Michel Macias & Fouad Achkir

18h30 Concert Jazz combo box

20h Concert ‘Ndiaz ‘Ndiaz

21h30 Concert ERIK Truffaz & Antonio Lizana New Sketches

of Spain

23h Feu d’artifice .

Rue du Pont Autour de l’Eglise Saint-Hilaire Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nat@larondedesjurons.org

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English : Nuit de Saint-Hilaire

L’événement Nuit de Saint-Hilaire Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois