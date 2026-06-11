Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle
Nuit de Saint-Hilaire Rue du Pont Melle samedi 29 août 2026.
Melle
Nuit de Saint-Hilaire
Rue du Pont Autour de l’Eglise Saint-Hilaire Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Visite, concert et feu d’artifice
16h Visite de L’Église Saint-Hilaire
17h Concert Michel Macias & Fouad Achkir
18h30 Concert Jazz combo box
20h Concert ‘Ndiaz ‘Ndiaz
21h30 Concert ERIK Truffaz & Antonio Lizana New Sketches
of Spain
23h Feu d’artifice .
Rue du Pont Autour de l’Eglise Saint-Hilaire Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nat@larondedesjurons.org
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English : Nuit de Saint-Hilaire
L’événement Nuit de Saint-Hilaire Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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