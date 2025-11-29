Sortie vél’eau Melle

Sortie vél’eau

Parking de la Mairie Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Une balade à vélo naturaliste au plus près de l’eau autour de Saint-Romans-lès-Melle sur un parcours d’environ 13km, inscription conseillée. .

Parking de la Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org

