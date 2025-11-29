Sortie vél’eau Melle
Sortie vél’eau Melle samedi 29 août 2026.
Sortie vél’eau
Parking de la Mairie Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une balade à vélo naturaliste au plus près de l’eau autour de Saint-Romans-lès-Melle sur un parcours d’environ 13km, inscription conseillée. .
Parking de la Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org
English : Sortie vél’eau
L’événement Sortie vél’eau Melle a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Pays Mellois