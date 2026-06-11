Portes ouvertes du cinéma Le Mélies pl. bujault Melle
Portes ouvertes du cinéma Le Mélies pl. bujault Melle samedi 5 septembre 2026.
Melle
Portes ouvertes du cinéma Le Mélies
pl. bujault Le Méliès Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
C’est aussi le premier jour pour prendre sa carte d’abonnement.
Gratuit, sur inscription .
pl. bujault Le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Portes ouvertes du cinéma Le Mélies
L’événement Portes ouvertes du cinéma Le Mélies Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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