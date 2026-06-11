Portes ouvertes du cinéma Le Mélies pl. bujault Melle samedi 5 septembre 2026.

Melle

Portes ouvertes du cinéma Le Mélies

pl. bujault Le Méliès Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

C’est aussi le premier jour pour prendre sa carte d’abonnement.

Gratuit, sur inscription .

pl. bujault Le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Portes ouvertes du cinéma Le Mélies

L’événement Portes ouvertes du cinéma Le Mélies Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois