9ème Rencontre en Limousin autour de Pierre Bergounioux, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

9ème Rencontre en Limousin autour de Pierre Bergounioux Mercredi 6 mai, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

9ème Rencontre en Limousin autour de Pierre Bergounioux

Mercredi 6 mai 2026

Faculté des Lettres de Limoges, E39 Camille Guérin, amphi 4, à 17h

organisée par les Amis du Limousin avec Marie Noëlle Agniau, Daniel Marcheix, Gérard Peylet et des étudiants en Master littéraire.

L’ARAL invite des écrivains renommés en vue de mettre en lumière les aspects les plus significatifs de leur œuvre. A travers une table ronde, des échanges avec l’auditoire et une séance de dédicaces, ces manifestations ont pour but d’enrichir la rencontre d’un écrivain majeur et de ses lecteurs.

L’œuvre de ce grand écrivain limousin est un bel exemple d’une littérature enracinée sans être régionaliste. La double appartenance au terroir (Corrèze et Lot) détermine le miroir où l’écrivain interroge son origine et sa fin. La conscience de l’espace est intimement liée chez lui à la conscience du temps. L’œuvre est foisonnante, faite de livres brefs, ciselés, entre autobiographie, fiction, récits poétiques et essais. Avec une grande cohérence, Pierre Bergounioux s’attache à démêler les fils d’une existence, en remontant souvent aux traits de caractères légués par les ancêtres et en particulier les ancêtres terriens. La terre corrézienne comme on le voit dans son grand roman Miette est avant tout une marâtre. Il faut souligner la qualité d’une écriture exigeante et renouant avec le monde rural qui a découvert la possibilité de faire littérature de son mode familier par des chemins différents du rapport au terroir.

Citons quelques titres : Le matin des origines (1992), Miette (1995), La ligne (1997), L’empreinte (1997), B-17G (2001), Les Forges de Syam (2001), le premier mot (2001), Un peu de bleu dans le paysage (2001), La fin du monde en avançant (2006), Une chambre en Hollande (2009), Géologies (2013), La notice (2016). Les éditions Verdier viennent de rééditer en poche le très beau texte Le matin des origines.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lesamisdulimousin.e-monsite.com/ »}]

L’ARAL invite des écrivains renommés en vue de mettre en lumière les aspects les plus significatifs de leur œuvre