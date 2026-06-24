9ÈME TRAIL DU SALAGOU Plage de Clermont l’Hérault Clermont-l’Hérault

Clermont-l’Hérault

9ÈME TRAIL DU SALAGOU

Plage de Clermont l’Hérault Lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’association Clermont Endurance présente la 9e édition du Trail du Salagou.

L’association Clermont Endurance présente, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 9e édition du Trail du Salagou.

Sur un site exceptionnel, un large éventail de courses est programmé

8h Marathon du Salagou 42 km 1300 m D+

9h Tour du Salagou 27 km 450 m D+

9h Tour du Salagou qualificatif championnats de France / Licenciés FFA 27km 450 m D+

9h15 Marche Nordique 12 km

9h20 Kids Trail 500m / 1000m / 1500m inscription sur place dès 8h.

13h30 Presqu’ile 13 km 250 m D+

14h Mini Trail octobre Rose 5 km 50 m D+ .

Plage de Clermont l’Hérault Lac du Salagou Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 9ÈME TRAIL DU SALAGOU

The Clermont Endurance Association presents the 9th edition of the Trail du Salagou.

L’événement 9ÈME TRAIL DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 HERAULT SPORT