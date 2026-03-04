A BOUT DE SOUFFLE, Ciné 104, Pantin

A BOUT DE SOUFFLE Samedi 21 mars, 16h00 Ciné 104 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T16:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:41:00+01:00

Fin : 2026-03-21T16:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:41:00+01:00

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées…

Ciné 104 104, av. Jean-Lolive, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Ile-de-France

