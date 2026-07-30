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AGENDA · Saint-Didier-en-Velay

[À CONFIRMER] Le père Noël est une vieille grappe Saint-Didier-en-Velay

samedi 14 novembre 2026 · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Adresse
Gymnase
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

[À CONFIRMER] Le père Noël est une vieille grappe

Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

La soirée musicale et caritative annuelle organisée par l’association Grap’N’Roll !
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Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   grapnroll43@gmail.com

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English :

The annual musical charity event organized by the Grap’N’Roll association!

L’événement [À CONFIRMER] Le père Noël est une vieille grappe Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène

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