AGENDA · Saint-Didier-en-Velay
[À confirmer] Marché de Noël Saint-Didier-en-Velay
samedi 19 décembre 2026 · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
[À confirmer] Marché de Noël
Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Venez vivre la magie de Noël à Saint-Didier-en-Velay !
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Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 82 16 22 100pourcentsaintdid@gmail.com
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English :
Experience the magic of Christmas in Saint-Didier-en-Velay!
L’événement [À confirmer] Marché de Noël Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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