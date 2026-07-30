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AGENDA · Saint-Didier-en-Velay

[À confirmer] Marché de Noël Saint-Didier-en-Velay

samedi 19 décembre 2026 · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Adresse
Centre-bourg
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

[À confirmer] Marché de Noël

Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Venez vivre la magie de Noël à Saint-Didier-en-Velay !
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Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 82 16 22  100pourcentsaintdid@gmail.com

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English :

Experience the magic of Christmas in Saint-Didier-en-Velay!

L’événement [À confirmer] Marché de Noël Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène

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