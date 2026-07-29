Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

A contre vent Cie 3 x Rien

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30 20:00:00

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-30

Deux regards, deux destins, une seule voie…

Ils ont décidé de partir. Partir, c’est suivre le murmure du vent, ce souffle qui pousse vers des horizons incertains où chaque lieu devient une nouvelle toile. On ne sait pas d’où ils viennent, ni où ils vont. Ce que nous savons, c’est qu’ils ont entrepris ce voyage ensemble, déterminés à avancer.

Sur scène, le duo d’acrobates touche du doigt l’équilibre fragile et puissant qui lie deux personnes. À travers cette quête commune vers l’inconnu, les artistes mettent en exergue le caractère essentiel de la solidarité et de la fraternité. Les deux circassiens nous emportent avec eux dans un voyage poétique où la magie s’allie au cirque pour entrelacer leurs récits. Cap vers l’inconnu !

A partir de 5 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : A contre vent Cie 3 x Rien

L’événement A contre vent Cie 3 x Rien Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre