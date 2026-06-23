À définir dans un futur proche #19 La Maison des Métallos Paris jeudi 18 mars 2027.

Comment se définir aujourd’hui ? L’idée même de définition a-t-elle toujours un sens ? Ce questionnement au croisement du genre et de la création est au cœur du collectif « À définir dans un futur proche ».

Itinérantes et à géométrie variables, leurs soirées explorent cette pluralité en faisant se rencontrer et collaborer des artistes (chanteuses, actrices, écrivaines, danseuses, plasticiennes…) d’horizons et de profils différents. À travers une série de cartes blanches, seul·es ou à plusieurs, iels imaginent des propositions inédites : performances, lectures, musique, danse ou créations hybrides, et utilisent la scène comme un espace d’expérimentation.

Chaque soirée est une expérience inédite, avec un déroulé dévoilé au dernier moment. Une invitation à vivre l’instant présent et à repenser nos définitions.

Précédemment… Alma Rechtman • Aloïse Sauvage • Amélie Poulain • Barbara Carlotti • Claire Dumas • Edgard Chenest • Fleur Godart • Florence Loiret Caille • Gildaa • Julieta Leca • Kate Stables • Kiyémis • Léonie Pernet • Loa Mercury • Lonny • Louise Chennevière • Louise Chevillotte • Madeleine Cazenave • Marion Barbeau • Marie Patouillet • Mélissa Humler • Mélissa Laveaux • Mina Tindle • Ofé • P.R2B • Raphaëlle Rousseau • Séphora Pondi • Suzanne de Baecque • Theodora • Zita Hanrot • Zoé Hoch

Le collectif « À définir dans un futur proche » offre, le temps d’une soirée, une scène libre à des artistes d’horizons variés.

Du jeudi 18 mars 2027 au vendredi 19 mars 2027 :

payant

Tarif plein｜20€

Tarif réduit 1｜12€

Tarif réduit 2｜10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-18T01:00:00+01:00

fin : 2027-03-20T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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