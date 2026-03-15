À Fleur de Peau – JUNA Césure Paris

Au programme : une sélection de courts-métrages (fiction, documentaire, animation), en présence des équipes de films – pour collectivement se retrouver autour des émotions, de la charge mentale, du militantisme et de la sensibilité.

Tout au long de la journée, des activités et des points ressources seront à retrouver sur le site de l’évènement : un atelier d’écriture pour poser les mots et créer du lien et du partage dans nos ressentis et nos expériences, un podcast en live autour des émotions et de la place de la santé mentale dans le milieu du cinéma…

Des stands utiles et associations seront aussi présent.e.s pour accueillir les personnes qui en ont besoin.

Qu’est-ce qu’on en fait, de notre santé mentale ? Vers qui se tourner ? Que faire de notre trop plein ?

On se retrouve à Césure, le Samedi 18 Avril – parce que la santé mentale, c’est l’affaire de toustes, de l’intime au collectif.

À l’occasion du Mois de la Santé Mentale, JUNA revient en Avril pour une édition spéciale. Projection de courts métrages en présence des équipes, ateliers, podcast live…

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T19:30:00+02:00

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro -> 7 : Censier – Daubenton (Paris) (181m)

Bus -> 246789 : Buffon – la Mosquée (Paris) (171m)

Vélib -> Censier – Santeuil (65.57m)

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