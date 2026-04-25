À FLEUR DE PEAU Montpellier

Montpellier

À FLEUR DE PEAU

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-06-13

Cet été, le MO.CO. Panacée organise une exposition collective explorant les formes monstrueuses et mutantes dans l’art contemporain. Rapprochable de l’abject, le monstrueux perturbe l’identité, les systèmes, l’ordre établi, sans aucun respect pour les frontières, les positions ou les normes.

Cet été, le MO.CO. Panacée organise une exposition collective explorant les formes monstrueuses et mutantes dans l’art contemporain. Rapprochable de l’abject, le monstrueux perturbe l’identité, les systèmes, l’ordre établi, sans aucun respect pour les frontières, les positions ou les normes.

Dans une scénographie immersive et labyrinthique, À fleur de peau joue avec l’inconscient de nos peurs et nos désirs. L’exposition est une nouvelle occasion pour le MO.CO. d’affirmer son soutien aux artistes en produisant de nouvelles œuvres, en particulier celles d’artistes de Montpellier récemment diplômés du MO.CO. Esba, Nuria Mokhtar et Arthur Monteillet, ou dans le cas de Dorota Gawęda et Eglė Kulbokaitė, d’imaginer des adaptations ambitieuses d’œuvres existantes. Certains artistes seront présentés pour la première fois dans une institution en France, dont Sue Coe, Keunmin Lee, Dorota Gawęda et Eglė Kulbokaitė, Brilant Milazimi, Sibylle Ruppert ou encore Michelle Uckotter.

L’exposition bénéficie du soutien de Fluxus Art Projects et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

Du 13 juin au 12 octobre 2026

Vernissage vendredi 12 juin à 19h .

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 58 28 00

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English : À FLEUR DE PEAU

This summer, MO.CO. Panacée is organizing a group show exploring monstrous and mutant forms in contemporary art. Closely akin to the abject, the monstrous disrupts identity, systems and the established order, with no respect for boundaries, positions or norms.

L’événement À FLEUR DE PEAU Montpellier a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT MONTPELLIER