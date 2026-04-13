À fond les manettes !, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
À fond les manettes !, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing samedi 25 avril 2026.
À fond les manettes ! Samedi 25 avril, 14h00 Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Séance d’initiation de 30 minutes à des jeux vidéo sur console Nintendo Switch à partir de 7 ans.
Ubisoft
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