À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

À fond les manettes ! Samedi 2 mai, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

À l’occasion de la journée mondiale Star Wars, le 4 mai, nous ressortons la Xbox 360 ! Au programme : un apprentissage pour devenir un chevalier Jedi et une course de vaisseaux spatiaux.

Microsoft