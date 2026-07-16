A Fond les Manettes, Mode Prévention Activé ! 4ème édition, Palais des Sports – Vitry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

A Fond les Manettes, Mode Prévention Activé ! 4ème édition Mercredi 2 décembre, 09h00 Palais des Sports – Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

Participation gratuite – Inscription obligatoire pour les groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

À fond les manettes : une journée pour explorer le numérique autrement !

Jeux vidéo, réseaux sociaux, intelligence artificielle, création numérique, réalité virtuelle… Le numérique fait partie du quotidien des jeunes. Mais comment en profiter pleinement tout en développant les bons réflexes ?

À fond les manettes ! revient pour une nouvelle édition le mercredi 2 décembre 2026, de 9h à 18h, au Palais des Sports Maurice Thorez de Vitry-sur-Seine.

Tout au long de la journée, jeunes, familles, professionnels de l’éducation et de la jeunesse pourront participer gratuitement à un programme mêlant découverte, expérimentation et échanges autour des usages numériques.

Au menu : animations interactives, tournois de jeux vidéo, réalité virtuelle, ateliers de création numérique, rencontres avec des professionnels et espaces dédiés à la prévention des risques en ligne.

L’événement met également en lumière les nombreuses opportunités offertes par le numérique : métiers, innovation, apprentissage, intelligence artificielle et citoyenneté numérique.

Matinée réservée aux groupes scolaires sur inscription.

Entrée libre pour tous les publics de 13h30 à 18h.

Ce projet est soutenu par la Préfecture du Val-de-Marne, la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports du Val-de-Marne.

Palais des Sports – Vitry-sur-Seine 12 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/jb2eqXdBcyuFufjo6 »}, {« type »: « email », « value »: « camillefalconnet@cidj.com »}]

Une journée ludique et pédagogique sur les usages du numériques à destination des jeunes du Val-de-Marne, de leur famille et des professionnels jeunesse !