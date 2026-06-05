À fond les manettes ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

À fond les manettes !

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-24

Venez essayer les PS4 pro, Xbox Serie, Nintendo Switch, tenter la réalité virtuelle…

Sans réservation, en fonction de la disponibilité lors de votre venue.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : À fond les manettes !

L’événement À fond les manettes ! Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche