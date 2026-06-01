À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Carcassonne
À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Carcassonne lundi 22 juin 2026.
Carcassonne
À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Ancien rugbyman professionnel devenu tétraplégique, Tony Moggio se lance le défi sportif de relier sur un vélo adapté les 700 km que séparent Royan (33) de Sète (34) via la véloroute du canal des Deux Mers. Sont attendus au départ de chacune des 13 étapes des volontaires, associations et sportifs locaux pour l’accompagner sur les premiers kilomètres.
Le 22 juin Etape Carcassonne-Roubia
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie
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English :
A former professional rugby player who is now quadriplegic, Tony Moggio is taking on the athletic challenge of cycling the 700 km separating Royan (33) from Sète (34) on an adapted bike via the Canal des Deux Mers bike route. Volunteers, organizations, and local athletes are expected at the start of each of the 13 stages to accompany him for the first few kilometers.
June 22: Carcassonne-Roubia Stage
L’événement À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-11 par
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