A la Chartreuse du Reposoir, présentation d’une huile sur toile à sauvegarder, reflet de l’identité culturelle et historique de la population locale., Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir

Informations pratiques

A la Chartreuse du Reposoir, présentation d’une huile sur toile à sauvegarder, reflet de l’identité culturelle et historique de la population locale. 19 et 20 septembre Chartreuse du Reposoir – Le Carmel Haute-Savoie

RDV : cloître d’entrée du Carmel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:35:00+02:00

En lien avec le thème national Patrimoine en péril, présentation d’une huile sur toile (1m65 x 1m05), « don des Révérends Pères Chartreux » en 1865, représentant le Bienheureux Jean d’Espagne, la Chartreuse du Reposoir et le village du même nom. Ce moine chartreux fut le premier prieur de la Chartreuse du Reposoir au milieu du XIIe s.

Chartreuse du Reposoir – Le Carmel 732 Route de la chartreuse, 74950 Le Reposoir, France Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450981501 http://www.lereposoir.fr/activites_ete_et_hiver/la-chartreuse-du-reposoir-le-carmel-112477 L’ancienne Chartreuse, actuel Carmel, est classée Monument Historique. A l’ombre de la Pointe Percée (2752m), elle fut fondée en 1151 par des moines chartreux.

Les bâtiments, restaurés en 1686 et 1717, abritent les anciennes cellules des moines, le grand et le petit cloître de style gothique flamboyant, l’harmonieuse chapelle (1480-1530) et les pièces communes. Après avoir, pendant des siècles défriché le sol et organisé la vie pastorale et agricole, les Chartreux quittèrent les lieux en 1901, laissant la place dès 1932 à des Carmélites.

A l’intérieur, les sœurs vous diffuseront un diaporama commenté sur leur mode de vie. Une maquette du bâtiment est également présentée. Parking gratuit

En lien avec le thème national _Patrimoine en péril_, présentation d’une huile sur toile (1m65 x 1m05), « don des Révérends Pères Chartreux » en 1865, représentant le Bienheureux Jean d’Espagne, la du…

Blandine Seitz