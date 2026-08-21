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À la découverte de la Citadelle de Calais, Porte de Boulogne de la Citadelle, Calais

dimanche 20 septembre 2026 · Porte de Boulogne de la Citadelle · Calais

À la découverte de la Citadelle de Calais, Porte de Boulogne de la Citadelle, Calais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Porte de Boulogne de la Citadelle
Adresse
Avenue Pierre de Coubertin, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Durée : 2h.

À la découverte de la Citadelle de Calais Dimanche 20 septembre, 14h30 Porte de Boulogne de la Citadelle Pas-de-Calais

Durée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la citadelle de Calais. Accompagnés de votre guide, explorez des lieux habituellement fermés au public : poudrière, écuries…
Sylvie Dozinel, guide-conférencière

Porte de Boulogne de la Citadelle Avenue Pierre de Coubertin, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shop.calaisxxl.com/ »}]
Venez découvrir l’histoire de la citadelle de Calais. Accompagnés de votre guide, explorez des lieux habituellement fermés au public : poudrière, écuries…

© Fred Collier – Ville de Calais

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