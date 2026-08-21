À la découverte de la Citadelle de Calais, Porte de Boulogne de la Citadelle, Calais

dimanche 20 septembre 2026 · Porte de Boulogne de la Citadelle · Calais

Informations pratiques

À la découverte de la Citadelle de Calais Dimanche 20 septembre, 14h30 Porte de Boulogne de la Citadelle Pas-de-Calais

Durée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la citadelle de Calais. Accompagnés de votre guide, explorez des lieux habituellement fermés au public : poudrière, écuries…

Sylvie Dozinel, guide-conférencière

Porte de Boulogne de la Citadelle Avenue Pierre de Coubertin, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shop.calaisxxl.com/ »}]

Venez découvrir l’histoire de la citadelle de Calais. Accompagnés de votre guide, explorez des lieux habituellement fermés au public : poudrière, écuries…

© Fred Collier – Ville de Calais