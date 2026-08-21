Exposition : mémoire d’Agathe Verschaffel, Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel, Calais

Informations pratiques

Exposition : mémoire d’Agathe Verschaffel Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel Pas-de-Calais

Accès avec une petite marche à l’entrée. Espace exigu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné l’urgence de le sauvegarder à minima…

Agathe Verschaffel, artiste-peintre calaisienne

Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel 44 rue du Duc de Guise, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné de …

© Agathe VERSCHAFFEL