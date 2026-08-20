La catastrophe du Pluviôse, Fort Risban, Calais

Informations pratiques

La catastrophe du Pluviôse 19 et 20 septembre Fort Risban Pas-de-Calais

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des 400 ans de la Marine nationale cette année, venez découvrir l’histoire militaire et maritime de la ville de Calais avec l’exposition Calais, port de guerre, la catastrophe du Pluviôse, le sous-marin qui coula au large de Calais en 1910.

Pôle Ville d’art et d’histoire

Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dans le cadre des 400 ans de la Marine nationale cette année, venez découvrir l’histoire militaire et maritime de la ville de Calais avec l’exposition Calais, port de guerre, la catastrophe du le qui…

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