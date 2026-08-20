Conférence : un photographe calaisien amateur dans l’histoire, Maurice Delanghe, Commune De Calais – Archives communales, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Commune De Calais - Archives communales · Calais
Informations pratiques
Conférence : un photographe calaisien amateur dans l’histoire, Maurice Delanghe Samedi 19 septembre, 09h30 Commune De Calais – Archives communales Pas-de-Calais
Durée : 45 minutes. Accueil dans la limite de 40 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Les Archives reçoivent des dons photographiques, parfois exceptionnels, comme celui qui est présenté ici. Calaisien d’origine, Maurice Delanghe montre Calais durant la Grande Guerre, la vie sportive locale et l’émergence de l’équipe de France de football à laquelle il a activement participé.
Rez-de-chaussée du Centre Administratif Communal.
Service Archives de la Ville de Calais
Commune De Calais – Archives communales 20 Quai de la Gendarmerie, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466269 https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/archives-municipales
Les Archives reçoivent des dons photographiques, parfois exceptionnels, comme celui qui est présenté ici. Calaisien d’origine, Maurice Delanghe montre Calais durant la Grande Guerre, la vie sportive …
© Archives municipales de Calais
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