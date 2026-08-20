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Les dernières fouilles archéologiques à Calais par l’image, Commune De Calais – Archives communales, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Commune De Calais - Archives communales · Calais

Les dernières fouilles archéologiques à Calais par l’image, Commune De Calais – Archives communales, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Commune De Calais - Archives communales
Adresse
20 Quai de la Gendarmerie, 62100 Calais, France
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Accès libre.

Les dernières fouilles archéologiques à Calais par l’image Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Commune De Calais – Archives communales Pas-de-Calais

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les dernières fouilles du service Archéologie Grand Calais, comme celle de la porte Richelieu, ont suscité un vif intérêt de la population. Retour sur ces travaux avec les photos de fouilles et les images d’époque tirées des fonds des archives de Calais.
Rez-de-chaussée du Centre Administratif Communal.
Service Archives de la Ville de Calais, en partenariat avec le service Archéologie Grand Calais Terres et Mers

Commune De Calais – Archives communales 20 Quai de la Gendarmerie, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466269 https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/archives-municipales
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© Service archéologie Grand Calais Terres et Mers

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