À la découverte du Fort Risban, Fort Risban, Calais

Informations pratiques

À la découverte du Fort Risban Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h15 Fort Risban Pas-de-Calais

Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Venez découvrir le fort Risban et un panorama exceptionnel. Accompagnés de votre guide, laissez-vous conter l’histoire du fort du moyen âge jusqu’à nos jours.

Sylvie Dozinel, guide-conférencière

Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shop.calaisxxl.com/ »}]

Venez découvrir le fort Risban et un panorama exceptionnel. Accompagnés de votre guide, laissez-vous conter l’histoire du fort du moyen âge jusqu’à nos jours.

© Fred Collier – Ville de Calais