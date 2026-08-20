À la découverte du Fort Risban, Fort Risban, Calais
dimanche 20 septembre 2026 · Fort Risban · Calais
Informations pratiques
À la découverte du Fort Risban Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h15 Fort Risban Pas-de-Calais
Durée : 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Venez découvrir le fort Risban et un panorama exceptionnel. Accompagnés de votre guide, laissez-vous conter l’histoire du fort du moyen âge jusqu’à nos jours.
Sylvie Dozinel, guide-conférencière
Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shop.calaisxxl.com/ »}]
Venez découvrir le fort Risban et un panorama exceptionnel. Accompagnés de votre guide, laissez-vous conter l’histoire du fort du moyen âge jusqu’à nos jours.
© Fred Collier – Ville de Calais
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