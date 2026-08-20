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À la découverte du Fort Risban, Fort Risban, Calais

dimanche 20 septembre 2026 · Fort Risban · Calais

À la découverte du Fort Risban, Fort Risban, Calais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fort Risban
Adresse
15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Durée : 1h.

À la découverte du Fort Risban Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h15 Fort Risban Pas-de-Calais

Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Venez découvrir le fort Risban et un panorama exceptionnel. Accompagnés de votre guide, laissez-vous conter l’histoire du fort du moyen âge jusqu’à nos jours.
Sylvie Dozinel, guide-conférencière

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Venez découvrir le fort Risban et un panorama exceptionnel. Accompagnés de votre guide, laissez-vous conter l’histoire du fort du moyen âge jusqu’à nos jours.

© Fred Collier – Ville de Calais

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