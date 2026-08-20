Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais), Grand Théâtre de Calais, Calais

Informations pratiques

Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais) 19 et 20 septembre Grand Théâtre de Calais Pas-de-Calais

Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage.

Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les richesses patrimoniales que vous croiserez en chemin.

Départ Grand Théâtre de Calais.

Compagnie du Dragon

Grand Théâtre de Calais Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466600 [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagniedudragon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.calaisxxl.com »}]

Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les que …

© Amandine Richard, ville de Calais