Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais), Grand Théâtre de Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Grand Théâtre de Calais · Calais
Informations pratiques
Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais) 19 et 20 septembre Grand Théâtre de Calais Pas-de-Calais
Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage.
Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les richesses patrimoniales que vous croiserez en chemin.
Départ Grand Théâtre de Calais.
Compagnie du Dragon
Grand Théâtre de Calais Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466600 [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagniedudragon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.calaisxxl.com »}]
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© Amandine Richard, ville de Calais
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