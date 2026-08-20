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Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais), Grand Théâtre de Calais, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Grand Théâtre de Calais · Calais

Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais), Grand Théâtre de Calais, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grand Théâtre de Calais
Adresse
Place Albert 1er, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage. Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Voyage en Varan, patrimoine calaisien (départ Grand Théâtre de Calais) 19 et 20 septembre Grand Théâtre de Calais Pas-de-Calais

Durée : 45 minutes. Maximum 25 personnes par voyage.
Tarifs : adulte 5 € / enfant (4 à 11 ans) 4 € / 0-3 ans : gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Quoi de plus original que de parcourir le centre-ville à dos de Varan ? Vous serez accompagné par l’un de nos guides qui en profitera pour vous conter l’histoire du quartier Saint-Pierre et les richesses patrimoniales que vous croiserez en chemin.
Départ Grand Théâtre de Calais.
Compagnie du Dragon

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© Amandine Richard, ville de Calais

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