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Église Notre-Dame et ses jardins, Eglise Notre-Dame de Calais, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Calais · Calais

Église Notre-Dame et ses jardins, Eglise Notre-Dame de Calais, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame de Calais
Adresse
Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais

Église Notre-Dame et ses jardins 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Notre-Dame, la citerne royale et les jardins Tudor lors de visites proposées avec le service des Espaces verts et l’Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis (AMVPAC).

Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez l’église Notre-Dame, la citerne royale et les jardins Tudor lors de visites proposées avec le service des Espaces verts et l’Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural…

© Amandine Richard, ville de Calais

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