Les travaux du docteur Charlier et d’Emma Hamilton, Eglise Notre-Dame de Calais, Calais

Informations pratiques

Les travaux du docteur Charlier et d’Emma Hamilton 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition autour de Lady Hamilton, connue pour son charme et sa prestance. Elle évolue dans les cercles aristocratiques en tant que Lady Hamilton et connaîtra des histoires d’amour tumultueuses. Après la mort de son mari et de son amant, elle meurt à Calais en 1815. Figure tragique, elle reste une icône de beauté et d’influence dans l’Europe du XVIIIᵉ siècle.

Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis (AMVPAC)

Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition autour de Lady Hamilton, connue pour son charme et sa prestance. Elle évolue dans les cercles aristocratiques en tant que Lady Hamilton et connaîtra des histoires d’amour tumultueuses. la …