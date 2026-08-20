Escape game en réalité virtuelle « Le Trésor de La Buse », Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Numérique et de l'Innovation du Calaisis · Calais

Informations pratiques

Escape game en réalité virtuelle « Le Trésor de La Buse » Samedi 19 septembre, 09h00, 10h15, 11h30 Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis Pas-de-Calais

Tarif : 3 € par personne. Durée : 1 heure. Maximum 8 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, vivez une aventure en réalité virtuelle au cœur du grand salon de l’Hôtel de Ville de Calais reconstitué en 3D. Partez sur les traces du trésor perdu de La Buse et redécouvrez l’histoire fascinante de Calais et de Saint-Pierre.

Espace collaboratif situé au 1ᵉʳ étage du centre commercial Calais Cœur de Vie.

Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis

Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis Calais Coeur de Vie, 6 Boulevard Jacquard, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/x6kejetG9j2vgga19 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mdnicalaisis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 66 62 50 00 »}]

À l’occasion des Journées du patrimoine, vivez une aventure en réalité virtuelle au cœur du grand salon de l’Hôtel de Ville de Calais reconstitué en 3D. Partez sur les traces du trésor perdu de La et…

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